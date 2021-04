Paolo Pigna Montero, semplicemente unno dei difensori più forti, e anche più tosti, passati da Torino. Cuore, grinta, tattica sublime e una maglia bianconera cucita come seconda pelle. 278 presenze in maglia bianconera, l'ultima proprio il 13 aprile (data odierna) del 2005, e 6 gol. Recentemente Montero, che il presidente Agnelli ha definito il suo calciatore bianconero preferito di tutti i tempi, ha commentato l'esultanza di Cristiano Ronaldo contro l'Atletico Madrid con il suo solito stile: "​Sono l'ultimo a poter parlare, ho fatto di peggio in passato: ricordate contro il Celta Vigo...Di certo non va squalificato, il Cholo per lo stesso gesto ha subito solo una multa". Così è stato.