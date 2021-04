Con il nostro accadde oggi torniamo tanto indietro nel tempo. Oltre cent'anni fa, il 13 aprile 1904, Juventus e Milan si sfidavano per la terza volta nella loro fin lì abbastanza breve storia e per la prima volta la gara finiva in parità. Il primo scontro diretto era stato vinto, nel 1901, dal Milan, mentre il secondo se lo era aggiudicato la Juve. Il pari avvenne in quello che era allora lo spareggio per vincere la Prima Categoria: finì 1-1, reti di Streule per la Juve e Scotti per il Milan. Si giocava a Milano, al Campo dell'Acquabella. Altri tempi, ovviamente, Per la cronaca, la ripetizione venne poi vinta dalla Juve 3-0 una settimana più tardi.