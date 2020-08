Il 25 agosto 2007 fu l'inizio di una nuova vita per la Juventus. Dopo l'anno di "purgatorio" in Serie B causa Calciopoli, la squadra affidata a Claudio Ranieri si ripresentò in A, nel campionato che le compete, rifilando un 5-1 casalingo al Livorno. Il tabellino dei marcatori bianconeri di quella sera mette in mostra un full d'assi: tripletta di David Trezeguet e doppietta di Vincenzo Iaquinta. Gol della bandiera livornese segnato da Massimo Loviso. Quella Juve era un mix di reduci del pre-Calciopoli che non avevano abbandonato la nave, come Buffon, Del Piero, Nedved e lo stesso Trezeguet, e volti nuovi come Criscito e Nocerino. Ma anche un futuro capitano come Chiellini. E poi Zebina, Tiago, Almiron, Salihamidzic, lo sfortunato Jorge Andrade...