Il 19 marzo di tredici anni fa l'ultimo graffio di Valeri Bojinov con la maglia della Juve. L'attaccante bulgaro arrivò nell'estate del 2006 per rinforzare la squadra dopo la retrocessione in Serie B e chiuse quella stagione con 7 reti tra campionato e Coppa Italia, l'ultima arrivata nel 5-1 alla Triestina dopo un gol di Camoranesi e la tripletta di Palladino. Bojinov arrivò a Torino dalla Fiorentina in cambio di Mutu senza però lasciare un gran ricordo, così dopo una sola stagione tornò in viola.