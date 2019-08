13 agosto 2012: continua l'incubo del Calcioscommesse. Juve interessata solo indirettamente per il passato di alcuni suoi protagonisti, ma come al solito scelta da molti come protagonista di uno scandalo che poi non l'ha riguardata. Nel mirino della Procura Federale c'erano Pepe e Bonucci, entrambi prosciolti dalla Disciplinare, ma per l'allora procuratore Palazzi il discorso non era chiuso. Appello contro tutte le sentenze di proscioglimento e nuovi 'pericoli'. Alla fine, i due sono usciti indenni, nonostante Palazzi in aula si fosse scagliato con grande convinzione contro il centrocampista e il difensore della Vecchia Signora.