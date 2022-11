Nel suo ampio speciale per il 125° anniversario, l'edizione odierna di Tuttosport offre anche un bel parallelismo tra Nicolò, volto della "nuova", ed Enrico, uno dei fondatori del club bianconero. "Tutto parte dalla tenace passione di un gruppo di ragazzi che avevano un sogno e l’hanno realizzato", si legge sul quotidiano. "Il più grande, Enrico Canfari, aveva vent’anni, uno in meno di Nicolò Fagioli appunto, anche lui proprietario di un sogno realizzato giusto sabato sera: un gol con la Juventus. Potrebbero parlarsi, Canfari e Fagioli, trovando più di un argomento in comune: due ventenni, 125 anni in mezzo a loro, e un filo che gli consente di far passare la stessa emozione".