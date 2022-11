Nell'ampio speciale dedicato ai, Tuttosport non può mancare di citare il grande Giampiero, con un accenno anche al "motto" bianconero spesso attribuito erroneamente a lui. "Era tenace Boniperti che parla da ogni angolo del Museum: giocatore, capitano, presidente, simbolo immortale di juventinità", si legge sul quotidiano. "Gli attribuiscono la frase che(la cui paternità è invece di Vince, mitico coach negli anni '60), ma più che delle parole, che usava sempre malvolentieri, la sua eredità è fatta di esempi, in campo e fuori. Attaccante di qualità e cattiveria, non si accontentava di avere un tiro potente e preciso, agilità nei movimenti e una discreta classe, ci aggiungeva una ferocia agonistica temutissima dagli avversari e, talvolta, dai compagni sempre spronati a dare il massimo come faceva lui.. Aveva iniziato quando il calcio era dominato dal Grande Torino e alla Juventus restavano briciole di successo da conquistare, ma l’onore da difendere".