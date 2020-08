1









Oggi si celebra, anzi si celebrerebbe, il compleanno di una leggenda della Juventus dei pionieri. Si tratta del primo vero capitano bianconero: Carlo Bigatto, nato in provincia di Alessandria il 29 agosto 1895, due anni prima che fosse fondato il club bianconero. Bigatto arrivò alla Juve nel 1913, curiosamente segnò all'esordio quello che sarebbe stato il suo unico gol juventino. Perché lui era un centromediano, feroce incontrista ed elegante metronomo allo stesso tempo, in un calcio lontano anni luce da quello attuale. Militò nella Juve fino al 1931 e rimase orgogliosamente un dilettante anche dopo l'avvento del professionismo negli anni Venti. Era famoso anche per il suo look unico, con un bizzarro cappello con due alette e baffi pronunciati. Morì nel 1942.