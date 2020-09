Sette anni di storia bianconera. Il 12 settembre 2013, infatti, La Juventus è entrata ufficialmente in possesso della Continassa, la grande area adiacente allo stadio su cui sorgono i nuovi campi e la nuova sede del club. Una data storica per la società bianconera, che rappresenta una nuova pagina del club. Su quei campi sono passati tanti campioni e ci stanno lavorando in questi giorni in vista del debutto della Juve nella stagione 2020/21 in campionato contro la Sampdoria.