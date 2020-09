12 settembre 1993. Una data storica per tutti gli juventini. Da cerchiare in rosso e tatuarsela nel cuore. Quel giorno, al 74' di Foggia-Juventus, un giovane Alessandro Del Piero si alza dalla panchina per subentrare a Fabrizio Ravanelli: è il debutto con la Juve. La gara finirà 1-1, e tre giorni dopo Alex farà il suo esordio anche nelle competizioni europee in una 3-0 alla Lokomotiv Mosca. Quel 12 settembre di 27 anni fa, però, rimarrà epr sempre nella storia.