Cannavaro, Ibrahimovic, Caceres, Grosso, Caligara e Alex Sandro, oltre a Corini, Orlando, Zebina, Aquilani ed Hernanes: campioni e meteore in una giornata caratterizzata dagli esordi. Dal 1990 al 2017 ben 12 nuovi bianconeri hanno messo piedi in campo per la prima volta il 12 settembre. Tra loro anche Alex Del Piero - del quale abbiamo parlato a parte - che per importanza è un gradino sopra a tutti gli altri debuttanti citati. 12 settembre, 12 debuttanti, un'unica maglia: quella bianconera.