Pensi a Marchisio e Capello e vien facile cadere nel tranello. Il 12 ottobre, però, non è la giornata dei famosi, quanto quella degli anziani. Mauro Marchisio e Domenico Capello - non Claudio e Fabio - sono i protagonisti di questa storia. È il 1913, l'esordio in campionato per la stagione 1913/14, di fronte la Libertas di Milano. Marchisio scende in campo per la prima volta con i colori della Juve, Capello lo segue a ruota e poi segna anche la rete del 2-0, dopo appena 19'. Alla fine vittoria per 3-1 dei bianconeri.