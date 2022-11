Il 12 novembre del 1950 labatteva ilper 4 a 1 grazie alle reti di Boniperti, Hansen (doppietta) e al gol di Enrico, terzino ‘dimenticato’ della Juventus che in due stagioni passate in bianconero ha giocato appena 12 partite. Boniforti mise a segno la rete del 3 a 0 firmando la sua prima ed ultima rete in maglia bianconera. Arrivato alla Juve proprio nell’estate del ’50, la Juve di Boniforti non vinse lo scudetto al primo tentativo ma al secondo quando i bianconeri misero in bacheca lo scudetto numero nove della loro storia.