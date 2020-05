1









Ecco le prime pagine dei giornali sportivi in edicola. "12 milioni sono troppi" è il titolo scelto da Tuttosport, che mette in copertina Paul Pogba e il suo possibile ritorno alla Juventus: il messaggio lanciato dalla società al francese è chiaro, le pretese di ingaggio sono elevate. "Euroagosto", invece, è il titolo scelto da Il Corriere dello Sport per la propria prima pagina, con attenzione particolare alle partite di Champions ed Europa League. Al centro della pagina, infine, spazio anche alla Bundesliga, con la vittoria del Bayern sul Borussia Dortmund per 1 a 0.