12 marzo 1921. Avrebbe compiuto oggi 101 anni l'Avvocato Gianni Agnelli (all'anagrafe Giovanni), indubbiamente tra le figure di maggior rilievo della storia della Juventus, che sotto la sua gestione - durata quasi mezzo secolo - ha saputo conquistare traguardi incredibili, per un totale di 23 titoli tra Italia ed Europa: tra quelli più memorabili la Coppa dei Campioni 1985, le tre Coppe UEFA, dieci Scudetti e la Coppa Intercontinentale. Un personaggio indimenticabile, che ha sostenuto l'acquisto di campioni come Boniperti, Hansen e Platini, rimanendo legato al club anche come presidente onorario dal 1954 al 1994. Scomparso nel 2003, l'Avvocato è ancora nel cuore di tutti i tifosi e gli amanti del mondo Juve. Un'icona intramontabile.