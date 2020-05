L'ultima partita con la maglia della Juventus, Leonardo Spinazzola l'ha giocata il 12 maggio di un anno fa: con lo scudetto in tasca già da due giornate, alla terz'ultima i bianconeri perdono 0-2 all'Olimpico contro la Roma e Spinazzola gioca tutti i 90' schierato terzino sinistro da Allegri. Nella sua unica stagione in bianconero, conquista Supercoppa italiana e scudetto. Quell'Olimpico è uno stadio che oggi conosce molto bene, l'esterno in estate si è trasferito proprio alla Roma nello scambio che ha portato in bianconero Luca Pellegrini, poi girato subito in prestito al Cagliari dal quale rientrerà alla fine di questa stagione.