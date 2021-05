Maglia bianconera? Sì, ma senza strisce. La prima volta nella storia della Juventus, è successo il 12 maggio di un anno fa: i bianconeri hanno perso 0-2 all'Olimpico contro la Roma, alla terz'ultima giornata di un campionato già vinto due settimane prima. Nelle ultime tre giornate del campionato scorso, contro i giallorossi, l'Atalanta e la Sampdoria, la Juve è scesa in campo con la divisa casalinga della stagione attuale: per la prima volta la maglia è divisa a metà, una parte bianca e una nera. Al centro, una striscia rosa per ricordare il primo colore della storia del club.