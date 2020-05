Il 12 maggio 2007, Sebastian Giovinco debutta con la maglia della Juventus subentrando a Raffaele Palladino nella partita vinta contro il Bologna. E' l'anno della Serie B, e l'attaccante bianconero serve a David Trezeguet l'assist per il definitivo 3-1. Prima di esordire con la prima squadra lanciato da Didier Deschamps, in quella stagione Giovinco vince la Supercoppa e la Coppa Italia Primavera, aggiungendole nella sua bacheca a uno scudetto Primavera e a un Torneo di Viareggio. L'anno successivo viene girato in prestito all'Empoli.