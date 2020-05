Il 12 maggio 2006, anche la Juventus è tra i club indagati per lo scandalo Calciopoli. Insieme ai bianconeri, anche Milan, Lazio, Fiorentina e altre 41 persone. Sono 19 le partite della stagione 2004-2005 sulle quali indaga la procura di Napoli. I presunti illeciti, riguardano soprattutto le designazioni arbitrali con lo scopo di favorire una squadra in quella gara o nelle partite successive attraverso ammonizioni/espulsioni di giocatori avversari. Il giorno prima si era dimesso l'intero consiglio d'amministrazione del club. La sentenza definitiva per la Juve sarà la retrocessione in B con 17 punti di penalizzazione, la squalifica del campo per tre turni e una multa di 120mila euro, la revoca dello scudetto 2004-05 e la non assegnazione di quello successivo.