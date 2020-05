Dei 53 totali segnati con la maglia della Juventus, l'ultimo di Gianluca Vialli è arrivato il 12 maggio 1996. Nell'ultima giornata di campionato, porta momentaneamente in vantaggio la Juventus in casa del Bari: gara finita 2-2 con autorete di Montanari e rete di Vialli da una parte e una doppietta di Protti dall'altra. Nella quarta e ultima stagione alla Juventus, l'attaccante conquista la Supercoppa italiana ma soprattutto la Champions League, giocando da titolare nel tridente con Ravanelli e Del Piero la finale contro l'Ajax vinta ai rigori. Svincolato dai bianconeri, a fine stagione vola in Inghilterra, al Chelsea.