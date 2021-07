Mentre le Juventus Women si preparano alla nuova stagione a Vinovo, i tanti talenti nati in bianconero continuano il loro percorso di crescita: la prossima tappa, per molte giovani, sarà un'avventura in prestito. L'obiettivo è quello di continuare a migliorare misurandosi con il calcio delle grandi.Tante ragazze giocheranno in Serie A. Sofia Cantore, 9 reti e 5 assist nell'ultima stagione con la maglia della Florentia, si trasferisce al Sassuolo; quattro bianconere, invece, indosseranno la maglia dell'Empoli: Margherita Brscic e Melissa Bellucci, che vivranno il secondo anno in azzurro, Ludovica Silvioni e Asia Bragonzi, lo scorso anno protagoniste in Serie A rispettivamente con Pink Sport Time Bari e Verona. Con la maglia dell'Hellas giocherà quest'anno Federica Anghileri, la scorsa stagione alla Florentia.Sempre in Serie A, nella neonata Sampdoria, giocheranno Paola Boglioni (l'anno scorso alla Florentia, da cui è nata la formazione blucerchiata), Michela Giordano (campione d'Italia con la Juve), Letizia Musolino (gli ultimi sei mesi con il San Marino Academy) e Kristin Carrer, alla prima esperienza tra le grandi. Resta in Serie A dopo il prestito all'Empoli Martina Toniolo: vestirà la maglia del Napoli. Sempre in terra campana, nella neopromossa Pomigliano, si trasferiscono Vanessa Panzeri e Valentina Puglisi.Si misureranno in Serie B, con la maglia della Torres, Beatrice Airola e Lorenza Scarpelli. Giorgia Giachetto, Gaia Distefano e Adelaide Serafino passano al Ravenna, Flavia Devoto, Nicole Gianesin e Beatrice Beretta al Tavagnacco. Resta in prestito al Cittadella Carlotta Masu, mentre Mancuso vestirà la maglia del Cesena. Vittoria Verna giocherà a Ivrea, in Serie C.