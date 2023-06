Il 12 giugno 1994, laufficializzava l’arrivo di Marcellocome tecnico della prima squadra. Una notizia attesa da tempo, se è vero che l’ormai ex allenatore del Napoli a campionato finito prometteva di portare a Torino “quella forza esplosiva che costringe alle lacrime di commozione anche tipi introversi come me”. E la sua Juve ci riuscì eccome, a far emozionare i tifosi: 8 stagioni (divise in due esperienze dal ’94 al ’99 e dal 2001 al 2004), 5 Scudetti, 1 Coppa Italia, 4 Supercoppe italiane, 1 Champions League, 1 Supercoppa Uefa e 1 Intercontinentale. Tutto cominciò 24 anni fa: l’era Lippi ai suoi albori.