Il 12 gennaio del 2014 la Juventus scende in campo allo stadio Sant'Elia conto il Cagliari nella 19esima giornata di campionato. Arriva un poker senza storia per la squadra di Antonio Conte, lanciata verso il terzo scudetto consecutivo, quello del record di 102 punti. Al gol iniziale di Mauricio Pinilla rispondono la doppietta di Fernando Llorente e i gol decisivi di Claudio Marchisio e Stephan Lichtsteiner. Nulla da fare per gli uomini di Diego Lopez, contro la Juventus più forte di sempre, almeno a livello di punti conquistati in campionato.