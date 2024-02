Il 12 febbraio è il giorno ideale per giocare il derby d’Italia. Nella propria storia, laha affrontatoben tre volte in questa data, ottenendo sempre risultati positivi.Si parte dal 12 febbraio 1992, andata dei quarti di Coppa Italia: la Juve batte l’Inter al Delle Alpi grazie al gol di Di Canio, in una partita che vede ben due rigori sbagliati (uno di Baggio per i bianconeri e uno di Matthäus per i nerazzurri). La Vecchia Signora si sarebbe qualificata per le semifinali.12 febbraio 2004, è ancora Coppa Italia: al Meazza si gioca il ritorno delle semifinali. Come all’andata, il match finisce 2-2 (Tudor e Del Piero rispondono ad Adriano, poi Adani fa esultare l’Inter nei minuti di recupero), si va ai supplementari e dunque ai rigori: Chimenti ipnotizza Vieri e la Juve vola in finale.Infine, il 12 febbraio 2006, la notte della linguaccia di Del Piero: è la sesta giornata di ritorno di Serie A, la Juve di Capello affronta l’Inter per fare un passo decisivo verso lo scudetto. Apre Ibrahimovic, pareggia Samuel, poi una punizione indimenticabile del numero 10 gela la Milano nerazzurra.