Era ilquando una grave malattia costringe Armando Picchi a lasciare la Juventus. Al suo posto arriva Cestmir Vycpalek, allenatore della Primavera bianconera, che guida poi i bianconeri per tre anni, vincendo due scudetti consecutivi e disputando anche una finale di Coppa Campioni e una di Coppa Intercontinentale. Ma al di là di quello che è successo dopo, resta il dolore per quanto accaduto a Picchi, una storia che il nostro direttore, Marco Bernardini, vi ha raccontato in questo meraviglioso pezzo . Uno dei massimi esponenti del ruolo di libero di sempre, si è spento poi il 26 maggio 1991 a San Romolo.