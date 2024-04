Il 12 aprile del 2008 la Juventus scende in campo allo stadio Olimpico contro il Milan, nella stagione del ritorno in Serie A dopo l'inferno di Calciopoli. I bianconeri chiuderanno la stagione con un sorprendente terzo posto, precedendo i rossoneri, quinti a fine stagione. Il tutto anche grazie alla vittoria in rimonta dell'Olimpico. Dopo l'iniziale vantaggio firmato da Alessandro Del Piero, è la doppietta del grande ex Filippo Inzaghi a ribaltare il risultato in favore del Diavolo. Hasan Salihamidzic, però, pareggia i conti subito prima dell'intervallo e, a dieci minuti dalla fine, si regala la personale doppietta, che sigla il 3-2 definitivo in favore della Juventus, che vince così a sorpresa la partita.