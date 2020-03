Oggi, dodici anni fa, giocò l'ultima partita con la maglia della Juventus Alessandro Birindelli. Undici anni alla Juventus, dove arrivò nel 1997 grazie a una segnalazione del suo ex allenatore ai tempi dell'Empoli Luciano Spalletti, che lo consigliò a Marcello Lippi, allora sulla panchina bianconera. Con la Juve l'ex terzino - a destra o sinistra per lui non faceva differenza - ha debuttato prima in Serie A, poi in Champions League; ha vinto 4 scudetti (uno revocato) e 3 Supercoppe italiane debuttando anche in Nazionale il 20 novembre 2002 in occasione dell'amichevole contro la Turchia.