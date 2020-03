Con la maglia della Juventus Momo Sissoko ha segnato tre gol in quattro stagioni. Non tantissimi, di media meno di una rete all'anno. Non era arrivato per segnare però, lì in mezzo servivano muscoli e polmoni per la squadra di Claudio Ranieri. Non fu fortunatissimo il primo gol in bianconero di Sissoko, che il 2 marzo 2008 segnò il momentaneo 1-1 contro la Fiorentina rispondendo al gol di Gobbi. Nella ripresa botta e risposta di Camoranesi e Papa Waigo prima della rete di Osvaldo al 93' che mette in ginocchio la Juve.