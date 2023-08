Il primissimo gol di @Cristiano con la nostra maglia!

Chi di voi era presente? #GoalOfTheDay pic.twitter.com/94JX1BWaKE — JuventusFC (@juventusfc) August 12, 2021

Seppur non in una uscita ufficiale,segnò il suo primo gol con la maglia della Juventus proprio il 12 agosto di cinque anni fa. Come ha ricordato la società bianconera sul suo profilo Twitter, il cinque volte Pallone d'oro realizzò la prima rete con la Vecchia Signora nel vernissage di Villar Perosa in occasione della storica amichevole tra Juventus A e Juventus B.