Negli albori della Juventus, prima ancora che la Serie A assumesse questa denominazione e diventasse a girone unico, c'è stato un giocatore capace di mettere a segno il record di gol con la maglia bianconera in una sola edizione del campionato italiano. Era ungherese e si chiamava Ferenc Hirzer. Era nato a Budapest il 21 novembre 1902 e la Juve, da poco presa in mano dalla famiglia Agnelli, l'aveva ingaggiato nel 1925 dopo averlo affrontato in amichevole. Hirzer si rivelò un bomber formidabile: nel 1926 una Vecchia Signora ancora giovane vince il secondo scudetto della sua storia, trascinata dai 35 gol del velocissimo magiaro (venne soprannominato "la gazzella bianconera"). Un primato che neppure Cristiano Ronaldo è riuscito a battere! Hirzer continua a gonfiare reti alla Juve e poi in patria, fino agli anni Trenta. Poi torna in Italia e allena tantissime squadre, fino a incontrare una morte prematura nel 1957.