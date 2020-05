Italia e Juventus sono due parole che, quando c'è di mezzo un Mondiale, si dimostrano vincenti. Oggi, la Nazionale di calcio italiana festeggia 110 anni dal 6 a 2 che rifilò alla Francia, inaugurando un cammino vincente fatto di 4 Mondiali ed un Europeo. E i giocatori bianconeri che sono passati per le fila azzurre e hanno sollevato poi la Coppa, sono tanti, discretamente importanti. Si parte con il blocco del '34: ​Gianpiero Combi in porta, Umberto Caligaris e Virginio Rosetta in difesa, Luigi Bertolini, Luis Monti e Mario Varglien a centrocampo e davanti Felice Borel, Giovanni Ferrari e Raimundo Orsi. Si passa poi al '38, con appena due juventini in rosa, ​Alfredo Foni e Pietro Rava, entrambi in campo dall'inizio nella finale vinta per 4-2 con l'Ungheria. Fino, ovviamente, agli indimenticabili di Spagna '82 e Germania 2006.



