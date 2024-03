Centoventiquattro anni fa,. Sul Campo di Piazza d'Armi, la Vecchia Signora ospitò il Football Club Torinese in una sfida valida per il campionato federale 1899-1900. In quel periodo, il Torino Football Club non esisteva ancora, quindi la Juventus non poteva ancora contare su quella che sarebbe diventata la sua rivale nella stracittadina.Il formato del campionato era molto diverso da quello attuale, e quella partita rappresentava la prima giornata delle eliminatorie del campionato. Tuttavia, non fu un inizio positivo per la Juventus, che nonostante giocasse in casa, subì una sconfitta per 0-1 nel primo storico derby, con il gol decisivo segnato da Calongo. In quei tempi, i bianconeri disponevano solo di giocatori italiani, e l'età media della squadra era addirittura inferiore ai 18 anni.Nonostante l'eliminazione nelle qualificazioni regionali, la Juventus riuscì comunque a conquistare la Coppa del Ministero della Pubblica Istruzione, un successo che si ripeté anche nei due anni successivi. È interessante notare che in quegli anni la Juventus non indossava ancora i colori sociali che conosciamo oggi, ovvero il bianco e il nero; inizialmente, infatti, i colori sociali della società erano il nero e il rosa, con l'adozione della divisa attuale che sarebbe avvenuta solo in seguito.