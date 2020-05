Era il 2014, la Juve di Conte era campione d'Italia e volava verso il record di punti in Serie A. Record superato e frantumato, visto che contro la Roma arrivarono i tre punti per toccare quota 99, tramutata poi in 102. In quell'occasione finì 1-0, con il gol di Osvaldo, ceduto a gennaio ai bianconeri proprio dai giallorossi e sbeffeggiato per tutta la gara. Una beffa ulteriore, la beffa delle beffe. Per una giornata indimenticabile, che ha immolato la Juventus ancor più vicina alla sua stessa storia.