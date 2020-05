L'11 maggio del 2001 la Juventus affronta la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi. I bianconeri, secondi in campionato a fine stagione alle spalle della Roma, espugnano Firenze con un secco 3-1, grazie ai gol di Zidane e Tudor nel primo tempo e di Trezeguet a pochi scampoli da fine partita. Per i viola non basta il gol di Rossi. Questo il video con gol e highlights della sfida: