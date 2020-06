Domenica 11 giugno 1995 la Juventus si presenta allo stadio Ennio Tardini per sfidare il Parma nella finale di ritorno di Coppa Italia. All'andata, quattro giorni prima al Delle Alpi di Torino, i bianconeri hanno vinto per 1-0 grazie al gol di Porrini dopo dieci minuti di gioco. Al ritorno la squadra di Marcello Lippi si ripete: ancora Porrini porta avanti la Juventus, poi Ravanelli raddoppia nel secondo tempo e chiude di fatto la pratica. Si tratta della nona Coppa Italia nella storia della Juventus, che per raggiungere quota dieci dovrà aspettare vent'anni, nel 2014/15 con Massimiliano Allegri in panchina.