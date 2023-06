Domenica 11 giugno del 1933 la Juventus conquista il quinto scudetto nella propria storia. Lo fa con una bella quanto netta vittoria al Campo Juventus di Corso Marsiglia contro il Milan, sconfitto per 3-0 dal gol di Sernagiotto e dalla doppietta di Borel. Già da qualche giornata il tricolore è cucito sulle maglie bianconere e la Vecchia Signora a fine stagione chiude il campionato a quota 54 punti, ben otto in più rispetto all'Ambrosiana-Inter, che insegue al secondo posto, davanti a Bologna e Napoli a pari merito. La Juventus chiude in bellezza e festeggia lo scudetto davanti ai propri tifosi.