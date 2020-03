Se la Juve non gira uno dei problemi potrebbe essere in mezzo al campo. Lì dove (quasi) tutto passa per 90'. Alla voce "giocatore fuori forma" c'è il nome di, che ultimamente è sembrato solo l'ombra di quel centrocampista di talento e qualità che metteva ordine in campo e lanciava i compagni in porta nella prima parte di stagione. L'ultimo assist del bosniaco è del 26 ottobre contro il Lecce, l'ultimo gol una settimana prima contro il Bologna. Bei tempi, quando aveva dato l'impressione di fare il bello e il cattivo tempo.- Ecco, ultimamente quest'ultimo ha preso il sopravvento. Ora però serve una svolta. Il centrocampista partirà titolare contro l'Inter con Bentancur e Matuidi ai lati, servono i suoi guizzi e le sue intuizioni nel big match contro la squadra di Antonio Conte.. Ricaricare le batterie e riordinare le idee, per Miralem la sfida con l'Inter diventa un vero e proprio esame.- Il bosniaco è uno degli osservati speciali della dirigenza in questi ultimi mesi, perché il mercato chiama e diversi club - Chelsea su tutti - sono sulle sue tracce.. I due hanno lavorato insieme prima a Napoli poi a Londra, 7 gol e 2 assist in 37 partite con la maglia del Chelsea per Jorginho. A inizio stagione Sarri ha consegnato le chiavi del centrocampo a Pjanic proprio come aveva fatto con Jorginho nelle altre squadre. Miralem arriva da un periodo complicato, ma contro l'Inter serve la svolta.ANDROID -->iOS --> SCARICA QUI