L'11 gennaio è stato un giorno particolarmente felice per i bianconeri: perché nel 2015, appena sei anni fa, la Juventus di Allegri infliggeva una sonora sconfitta al Napoli di Benitez. Chissà se se lo ricorda anche Higuain, che all'epoca vestiva ancora la casacca azzurra: 3 gol bianconeri hanno spazzato via il suo Napoli al San Paolo. Solo un gol per i partenopei, grazie a Britos. I castigatori bianconeri invece sono stati Pogba al 29', Caceres al '69, e Vidal in pieno recupero (90'+4). Curiosamente il risultato si ripetè identico anche a Torino nel girone di ritorno: 3-1 per la Juve.



La formazione bianconera: Buffon, Caceres (Ogbonna 80'), Bonucci, Chiellini, Evra, Marchisio, Pirlo, Pogba (Lichtsteiner 70'), Vidal, Tevez, Llorente (Morata 74).