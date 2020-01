In fondo, Sampdoria-Juventus nella stagione 2003-2004 non è una partita che poteva passare alla storia. Ultima Juve di Lippi, in fase calante, in un campionato piuttosto anonimo alle spalle del Milan prima che iniziasse l'era Capello. Ma quel Sampdoria-Juventus, datato 11 gennaio 2004 rimarrà in fondo nella storia bianconera. Perché rimane la partita dell'ultimo gol segnato da Antonio Conte con la maglia della Juve. Tanti anni dopo, Antonio sarebbe tornato a Torino da allenatore dando il via ad uno dei cicli più importanti nella storia del calcio.