Juventus in lotta per lo scudetto, Napoli alla ricerca di punti per sventare la retrocessione. Altri tempi, in cui il duello ai vertici della classifica tra bianconeri e partenopei era semplicemente impensabile. L’11 febbraio 2001 allo Stadio Delle Alpi di Torino andava in scena uno dei Juve-Napoli più sbilanciati di sempre.



TRIS JUVE - Da una parte la Juve di Ancelotti, che avrebbe poi terminato il campionato a soli due punti dalla Roma scudettata. Dall’altra il Napoli di Mondonico, destinato a piombare in Serie B (insieme a Bari, Vicenza e Reggina). La sfida, valida per la prima giornata del girone di ritorno, termina 3-0 per i padroni di casa: segnano Kovacevic, Inzaghi e Del Piero, con Zidane che fallisce l’occasione di rendere ancora più netto il risultato (rigore parato da Fontana nel secondo tempo). Altri tempi, con una costante: oggi come allora, vince la Juve.