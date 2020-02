L'11 Febbraio del 1979 Antonio Cabrini segnava la sua prima rete con la maglia della Juventus. Quel giorno i bianconeri si imposero per 3-1 sul Catanzaro e Cabrini mise a segno la terza rete per i padroni di casa che erano già andati sul 2-0 grazie ai gol segnati da Bettega e Cuccureddu. Quello fu il primo gol ufficiale di Cabrini con la maglia della Juve. Ne arriveranno altri 51 in 440 presenze, questi i numeri dell'ex terzino bianconero a Torino. Cabrini aveva esordito con la maglia della Juve due anni prima, il 13 Febbraio del 1977, a 19 anni e sotto la saggia guida di Giovanni Trapattoni grazie al quale Cabrini divenne, ben presto un pilastro della Vecchia Signora.