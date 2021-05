"Tra il secondo e il terzo gol, Pirlo inserisce Dybala, concedendogli undici minuti sul 2-0: sarebbe stati troppo pochi anche per il Dybala del 2017, per quello di ieri sono solo uno schiaffo del tecnico a chi, dal suo punto di vista, non ha mai dato un contributo degno del suo talento e del suo ingaggio". Così Tuttosport sentenzia la situazione di Paulo Dybala e il suo rapporto con Andrea Pirlo, che si lega al cambio fatto a 11' dalla fine.