Un giorno da ricordare. Anzi, due. Eppure, sono sono due ricordi con sentimenti contrastanti, anche se hanno inevitabilmente segnato la storia recente della. Infatti, l'11 aprile del 2017 i bianconeri ospitano ilallo Stadium, in un match che porta l'impronta ben definita di Paulo. L'eroe del 3 a 0 che, con una doppietta, ha rilanciato la Juventus verso la finale di Champions di quella stagione. Avrebbe voluto bissare, la banda di Allegri, anche l'anno successivo. E invece, proprio l'11 aprile, ma del 2018, è andata incontro ad una delle beffe più eclatanti degli ultimi anni: già, è la data del ritorno della partita contro il Real Madrid, una gara che, rigore o non rigore nel finale, per poco non segnava l'impresa.