In un pomeriggio di 45 anni fa andava in scena l’ultimo guizzo di José João Altafini con la maglia della Juventus. Un’esperienza, quella bianconera, che non seppe regalare particolari gioie sotto il profilo realizzativo al campione brasiliano (37 marcature in 119 presenze). Eppure quell’ultima rete assunse un significato fondamentale, all’interno di una corsa scudetto che vide comunque trionfare il Torino a fine stagione.



In quello strano Juventus-Ascoli disputato a Bergamo (lo stadio bianconero era stato squalificato dopo gli episodi avvenuti nell’ultimo derby della Mole, con il portiere granata Castellini colpito da un petardo) i bianconeri rischiarono di non afferrare neppure il bottino pieno. Al gol di Bettega nel primo tempo rispose infatti il rigore di Gola. Risultato inchiodato sull’1-1, ci vuole il colpo del campione: ed eccolo arrivare, al minuto 71, nella veste del mitico José. Sarà l’ultimo gol con la Signora, prima del trasferimento dell'attaccante al Chiasso.