Sabato 11 agosto 2012 la Juventus scende in campo al Beijing National Stadium di Pechino contro il Napoli in Supercoppa Italiana. Cavani porta in vantaggio i partenopei, poi Asamoah pareggia i conti, prima che Pandev riporti avanti gli uomini di Mazzarri poco prima dell'intervallo. Al minuto 74 è Vidal a siglare il 2-2 su rigore e, da questo momento, la partita si infiamma. In tutto le ammonizioni saranno ben nove, condite dalle espulsioni di Pandev e Zuniga tra le fila del Napoli. Nei supplementari l'autorete di Maggio e il sigillo finale di Vucinic regalano la quinta Supercoppa Italiana alla Juventus, ma il Napoli non si presenta alla cerimonia di presentazione per polemica.