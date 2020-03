Stagione 1997-98: semifinale di Coppa Italia Lazio-Juventus. 11 marzo. Nei minuti finali di quella partita, finita 2-2, Marcello Lippi mandò in campo un 18enne al debutto tra i professionisti. Entrò al posto di Angelo Di Livio: si chiamava Marco Rigoni, centrocampista. Arrivato in bianconero a 17 anni dal Padova, dopo qualche allenamento in prima squadra Lippi decise di farlo esordire. Quello stesso Rigoni che qualche anno dopo - 2011 - ha segnato il gol decisivo che ha riportato il Novara in Serie A dopo 55 anni. E oggi è ancora lì, team manager del Novara in Serie C.