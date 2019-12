Maurizio #Sarri ha vinto stasera la sua partita numero in Serie A nella sua panchina numero 169: tra gli allenatori che hanno fatto il loro esordio nel massimo campionato dal 1994/95 in avanti, nessuno è riuscito a raggiungere questo traguardo prima di lui. #SampJuve pic.twitter.com/8TdzWTCvpr — JuventusFC (@juventusfc) December 18, 2019

Laha raccontato un clamoroso dato sulle vittorie di Maurizio Sarri in carriera in Serie A tramite il proprio account Twitter ufficiale: "Maurizio: tra gli allenatori che hanno fatto il loro esordio nel massimo campionato dal 1994/95 in avanti, nessuno è riuscito a raggiungere questo traguardo prima di lui". Un dato incredibile per il tecnico bianconero, che vuole il suo primo scudetto.