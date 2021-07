Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l'ex portiere, tra le altre, di Inter e Lazio, ha parlato della stella della Juventus, che dopo un Europeo giocato su livelli altissimi è finito nel mirino di tutti i top club europei, pronti a spendere 100 milioni per l'ex Fiorentina: "In questo momento, vista la pandemia, 100 milioni non si possono rifiutare. Stiamo però parlando di Federico Chiesa, che a mio parere è il prossimo Ribery. Io non lo darei mai via, ma 100 milioni sono tanti in questa sessione di mercato, quindi non so quale squadra rifiuterebbe”.