La Juventus ha celebrato i 100 di proprietà della famiglia Agnelli con un lungo speciale sul proprio sito ufficiale. Ecco i messaggi di alcuni dei protagonisti.Massimiliano: "Vivere la Juventus è un’emozione che si rinnova ogni giorno, da anni. Per me, è sempre stato un onore e un responsabilità guidare questi colori, vedere crescere giovani talenti, raggiungere gli obiettivi in campo, vincere trofei e regalare gioie ai tifosi. Un’esperienza che ti segna per la vita, in cui la Famiglia Agnelli ha sempre saputo far sentire la sua presenza, discreta ma costante".