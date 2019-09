Andrea Agnelli, il 10 settembre del 2012, diventa il nuovo rappresentante dell'ECA (European Club Association) per l'Italia e, insieme a Gandini del Milan, diventa il punto di riferimento per gli 8 club italiani membri (Juventus, Fiorentina, Inter, Milan, Napoli, Roma, Sampdoria e Palermo). Oggi, dopo 7 anni, Agnelli ha parlato nuovamente dal board della sua Associazione: "Penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che avere più calcio a livello europeo sia naturalmente un bene per questo sport. Abbiamo punti di vista diversi sui format e sui principi che regolano l'equilibrio, ci sono questioni legate ai calendari, lo capisco, ma in generale c'è l'accettazione che debba esserci una riforma per la stagione 2024-25", le sue parole.